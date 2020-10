Perché gli sport al chiuso sono un rischio per la trasmissione del virus (Di venerdì 16 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Perso il conto dei calciatori positivi al coronavirus, appena appresa la notizia della positività di Federica Pellegrini e Valentino Rossi, giunge ora l’allerta di alcuni ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention statunitensi: le manifestazioni sportive indoor (anche amatoriali) possono trasformarsi in eventi di superdiffusione, specialmente quelle di sport faticosi e di contatto come l’hockey su ghiaccio. Il caso di Tampa Bay È successo a giugno a Tampa Bay, in Florida, infatti, che 14 giocatori di hockey su ghiaccio su 22 (tutti maschi tra i 19 e i 53 anni) e un addetto di pista abbiano sviluppato sintomi riconducibili a Covid-19 nei cinque giorni dopo una partita. Come riferiscono nel Morbidity and Mortality Weekly Report i ricercatori del Florida ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Perso il conto dei calciatori positivi al corona, appena appresa la notizia della positività di Federica Pellegrini e Valentino Rossi, giunge ora l’allerta di alcuni ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention statunitensi: le manifestazioniive indoor (anche amatoriali) postrasformarsi in eventi di superdiffusione, specialmente quelle difaticosi e di contatto come l’hockey su ghiaccio. Il caso di Tampa Bay È successo a giugno a Tampa Bay, in Florida, infatti, che 14 giocatori di hockey su ghiaccio su 22 (tutti maschi tra i 19 e i 53 anni) e un addetto di pista abbiano sviluppato sintomi riconducibili a Covid-19 nei cinque giorni dopo una partita. Come riferiscono nel Morbidity and Mortality Weekly Report i ricercatori del Florida ...

