Nuoto, ISL 2020: Cali Condors in testa al termine della prima giornata, Benedetta Pilato da record nei 50 rana a Budapest (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si comincia. Ha preso il via quest'oggi, nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), la International Swimming League 2020, competizione natatoria internazionale in vasca corta che vede al via 10 squadre che si contenderanno il titolo, impegnate tra gare e allenamenti in cinque settimane nelle acque magiare. Ebbene, protagoniste del day-1 i Cali Condors, gli Energy Standard (campioni in carica), gli LA Current e i New York Breakers. Sono stati i Cali Condors di Caeleb Dressel a concludere in vetta con 280 punti, a precedere Energy Standard (235), LA Current (214) e New York Breakers (154). Iniziamo da chi ha suscitato la maggior attenzione in casa Italia, ovvero Benedetta Pilato. L'azzurrina, inserita nel roster dei citati Energy Standard, si ...

