Neonato abbandonato a Verona: rintracciati i genitori (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - Verona, 16 OTT - Sono stati identificati e rintracciati dai Carabinieri i genitori del bambino di 4 mesi abbandonato l'altra notte a Verona in strada. Si tratta di una coppia originaria della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, -, 16 OTT - Sono stati identificati edai Carabinieri idel bambino di 4 mesil'altra notte ain strada. Si tratta di una coppia originaria della ...

poliziadistato : Un uomo, mentre sta andando a lavoro in bici, sente il pianto di un bambino e ci chiama. Le Volanti di Verona trova… - infoitinterno : Neonato abbandonato in strada a Verona | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia - infoitinterno : Neonato abbandonato in strada, trovato da due poliziotti - iconanews : Neonato abbandonato a Verona: rintracciati i genitori - distasio_di : RT @poliziadistato: Un uomo, mentre sta andando a lavoro in bici, sente il pianto di un bambino e ci chiama. Le Volanti di Verona trovano u… -