Mps, Profumo condannato a 6 anni. I Cinquestelle si beccano altri ceffoni in pieno viso (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alessandro Profumo condannato a 6 anni. Oltre all'ex presidente Mps (e attuale amministratore delegato di Leonardo) condannato l'ex amministratore delegato della banca senese Fabrizio Viola. 3 anni e 6 mesi a Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale dell'istituto di credito. La decisione è arrivata al termine di una camera di consiglio di circa 4 ore. Ed è stata pronunciata nell'inusuale cornice della fiera di Milano. Questo, per consentire alle parti di presenziare al dibattimento nel rispetto del distanziamento sociale. Mps, Profumo condannato e il M5S finisce all'inferno Durissimo il commento di Maurizio Gasparri su Profumo condannato e il caso Unicredit. «Dovrebbero ...

