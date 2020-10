MotoGP, risultati FP1 GP Aragon 2020: tripletta Yamaha con Viñales davanti a Morbidelli e Quartararo, lontane le Ducati (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il weekend di gara del Gran Premio di Aragon 2020 si è aperto con una prima sessione di prove libere dominata dalle Yamaha, con il miglior tempo assoluto firmato da un Maverick Viñales in grande spolvero capace di cominciare nel migliore dei modi un fine settimana fondamentale per la sua stagione. Lo spagnolo della Yamaha Factory ha disputato un ottimo turno, prendendo confidenza col passare dei minuti su un asfalto molto freddo e mettendo in evidenza un ritmo notevole che gli ha consentito di stampare un giro in 1’49″866 precedendo i pari marca (del Team Petronas) Franco Morbidelli e Fabio Quartararo rispettivamente di 85 e 276 millesimi. Questi ultimi, protagonisti indubbiamente di un buon avvio di weekend al MotorLand in termini di competitività, sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il weekend di gara del Gran Premio disi è aperto con una prima sessione di prove libere dominata dalle, con il miglior tempo assoluto firmato da un Maverick Viñales in grande spolvero capace di cominciare nel migliore dei modi un fine settimana fondamentale per la sua stagione. Lo spagnolo dellaFactory ha disputato un ottimo turno, prendendo confidenza col passare dei minuti su un asfalto molto freddo e mettendo in evidenza un ritmo notevole che gli ha consentito di stampare un giro in 1’49″866 precedendo i pari marca (del Team Petronas) Francoe Fabiorispettivamente di 85 e 276 millesimi. Questi ultimi, protagonisti indubbiamente di un buon avvio di weekend al MotorLand in termini di competitività, sono ...

