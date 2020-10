Milano, il centrodestra visita il Cpr di via Corelli: 'Struttura idonea al suo scopo' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cpr L'assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato ha visitato il Centro permanente per i rimpatri, Cpr, di via Corelli a Milano. 'Visito finalmente ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cpr L'assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato hato il Centro permanente per i rimpatri, Cpr, di via. 'Visito finalmente ...

AgSciWriter : Si sentono ancora piagnistei del #centrodestra in TV, circa italiani 'che sopportano'! Tante persone sono in casa… - dici_10 : Questa è la gente che Sgarbi e il centrodestra vogliono a “dirigere”? #16ottobre - Chancione : Il centrodestra chiama Sgarbi per fare il sindaco di Roma e Morgan come sindaco di Milano. Non mi meraviglierei per… - OctavianZaki : @King___N Che phastidio guarda, che delusione... Del resto quando è diventato sindaco, mio papy aveva detto che ave… - GHERARDIMAURO1 : RT @_DAGOSPIA_: SILVIO BERLUSCONI SMENTISCE DI VOLERSI CANDIDARE A MILANO, MA IL CENTRODESTRA NON HA ANCORA... -