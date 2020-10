Mara Venier | non è più zia ma nonna della tv

Leggi su aciclico

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono tempi sono difficili. La quotidianità non è più la stessa, si cerca di affrontarla nel migliore dei modi ma a volte è proprio dura. Anche perché siamo tuttora costretti a misurarci con quel senso di allarme che aleggia ovunque. Però conservare la serenità, anche l’allegria, è importante. Distrarsi è importante. I modi per farlo, fortunatamente, sono ancora tanti. E spesso coincidono con quelle piccole abitudini che la crisi sanitaria e questa situazione per molti versi assurda non sono riuscite a scalfire; per esempio la passeggiata al parco, il caffè al bar sotto casa, le chiacchiere con gli amici, la pizza del sabato. Il pranzodomenica. E a proposito di domenica, gli italiani hanno ritrovato un’altra piacevole consuetudine: l’appuntamento con ...