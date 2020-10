Lockdown, restrizioni, contagi: abbiamo davvero imparato qualcosa? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Salgono i contagi e il rischio di un Lockdown è dietro l’angolo. Perché lo scetticismo prevale sulla paura? Salgono i contagi in Italia e di conseguenza sale lo stato di allerta. Arrivano i primi provvedimenti con i Dpcm che in questi mesi abbiamo imparato bene a conoscere. Chiusura dei pub e ristoranti alle 24, divieto di sosta davanti ai bar dalle 21, vietati tutti gli sport che comportano un contatto. In Campania il Lockdown inizia nelle scuole. In Campania, una delle regioni più colpite in questa seconda ondata, il presidente De Luca decide di chiudere le scuole fino a fine Ottobre. Insomma sembra di essere ripiombati nell’incubo del coronavirus. Ci sarà un nuovo Lockdown? Questa la domanda a cui tutti gli italiani, governo ... Leggi su zon (Di venerdì 16 ottobre 2020) Salgono ie il rischio di unè dietro l’angolo. Perché lo scetticismo prevale sulla paura? Salgono iin Italia e di conseguenza sale lo stato di allerta. Arrivano i primi provvedimenti con i Dpcm che in questi mesibene a conoscere. Chiusura dei pub e ristoranti alle 24, divieto di sosta davanti ai bar dalle 21, vietati tutti gli sport che comportano un contatto. In Campania ilinizia nelle scuole. In Campania, una delle regioni più colpite in questa seconda ondata, il presidente De Luca decide di chiudere le scuole fino a fine Ottobre. Insomma sembra di essere ripiombati nell’incubo del coronavirus. Ci sarà un nuovo? Questa la domanda a cui tutti gli italiani, governo ...

NicolaPorro : ?? Sondaggio: la gente tifa per le restrizioni. Siamo davvero rassegnati a barattare la libertà per la sicurezza?… - WRicciardi : Vespignani: «In vista 5-6 mesi duri. Occorrono restrizioni mirate, non servono le misure a tappeto» - NicolaPorro : ?? Mi scrive Veronica, da 11 anni nel #catering. È delusa e arrabbiata perché lei e i suoi colleghi sono alla canna… - _______unagi : Da grande esperta virologa secondo me a sto punto facciamoci 2 settimane di lockdown vero e vediamo poi come andreb… - cristian_caccia : Il governo sta cercando in tutti i modi di evitare un nuovo #lockdown. In primis, sostituire il termine lockdown co… -