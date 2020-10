LIVE Moto3 | GP Aragon 2020 in DIRETTA | scattano le prove libere

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneGP– Orari week-end MotoGP Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio d’per quanto riguarda la. I giovani centauri del Motomondiale sono pronti a scendere in pista per iniziare l’undicesimo week-end del, il primo dei due che si terranno ina. Ricordiamo infatti che nel moderno circuito iberico si tiene il penultimo doubleheader della stagione, il secondo del campionato in terra spagnola Albert Arenas (Aspar) approda al Motorlandda leader del Mondiale con sei punti di margine sul giapponese Ai ...