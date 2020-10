LIVE – Inter-Milan | Conte in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Si preannuncia una vigilia bollente quella di, derby della quarta giornata di Serie A 2020/2021. Alle 14:00 di venerdì 16 ottobre Antoniopresenterà una stracittadina segnata dai diversi casi di coronavirus che hanno colpito la squadra nerazzurra. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dall’inizio delladel tecnico. Quali saranno le dichiarazioni di? Scopriamolo insieme con ilin tempo reale e gli approfondimenti della vigilia. AGGIORNA LA14:00 – Che valore ha il derby? Penso che la risposta sia scontata. Noi cerchiamo di far bene in ogni partita, perché ci sono sempre tre punti in palio. Il derby porta difficoltà maggiori, ...