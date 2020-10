Il Vaticano parallelo: lo scandalo Becciu svela una diplomazia autonoma da quella del Papa (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’indagine anticipata dall'Espresso si allarga e mira alla rete del Cardinale. Così oltre all'aspetto finanziario si scopre tutto un mondo di relazioni di cui Papa Francesco era all'oscuroEcco perché il cardinale Becciu si è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le carte dello scandalo. E il Papa chiede pulizia" Il Papa incontra Pell: «Grazie per la sua testimonianza»" Petrolio, sanità e banche svizzere: i nuovi affari dell'ex cardinale Angelo Becciu " Esclusivo - Ecco il piano di Becciu per estromettere il cardinale Pell " Tutti gli uomini del cardinale Angelo Becciu per controllare gli affari del Vaticano " Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’indagine anticipata dall'Espresso si allarga e mira alla rete del Cardinale. Così oltre all'aspetto finanziario si scopre tutto un mondo di relazioni di cuiFrancesco era all'oscuroEcco perché il cardinalesi è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le carte dello. E ilchiede pulizia" Ilincontra Pell: «Grazie per la sua testimonianza»" Petrolio, sanità e banche svizzere: i nuovi affari dell'ex cardinale Angelo" Esclusivo - Ecco il piano diper estromettere il cardinale Pell " Tutti gli uomini del cardinale Angeloper controllare gli affari del

investimenti e speculazioni Una situazione intricata e non di semplice risoluzione che però fa emergere quasi l’esistenza di una sorta di Stato Vaticano parallelo dotato di una diplomazia a ...

Moneyval conclude la visita in Vaticano. La Santa Sede: clima costruttivo e cooperazione

Roma – Nei giorni scorsi Moneyval ha lasciato il Vaticano con un report positivo relativo agli sforzi della Santa Sede per prevenire e ...

