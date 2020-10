Il sindaco di Riace è decaduto, è stato dichiarato ineleggibile (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’anno scorso era stato certificato dal Tribunale di Locri l’ineleggibilità del primo cittadino, la Corte d’Appello di Reggio Calabria lo ha confermato. Il paesino jonico dovrà essere commissariato. Antonio Trifoli, sindaco leghista di Riace, è decaduto. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che l’anno scorso aveva certificato … L'articolo Il sindaco di Riace è decaduto, è stato dichiarato ineleggibile proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’anno scorso eracertificato dal Tribunale di Locri l’ineleggibilità del primo cittadino, la Corte d’Appello di Reggio Calabria lo ha confermato. Il paesino jonico dovrà essere commissariato. Antonio Trifoli,leghista di, è. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che l’anno scorso aveva certificato … L'articolo Ildi, èproviene da www.meteoweek.com.

