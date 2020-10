Gp Aragon FP2 Moto3: Fernandez su Fenati (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le FP2 del Gp Aragon Moto3 riportano alla vetta Raul Fernandez. Il giovane spagnolo del team KTM Ajo si conferma uno specialista del giro secco, come dimostra il suo 1’58″144. L’iberico, che ha già tre pole all’attivo quest’anno, rifila ben quattro decimi ad un ottimo Romano Fenati, il quale sta mostrando la forma dei tempi migliori sulla pista Aragonese. Bel salto in avanti anche per Albert Arenas, che nell’ultimo giro utile sale al terzo posto a mezzo secondo da Fernandez. Le temperature più alte rispetto alla FP1 hanno permesso a diversi piloti di scendere sotto il minuto e 59, racchiudendo i primi 12 nello spazio di un secondo. Al quarto posto c’è Darryn Binder, il re della mattinata, a mezzo secondo dalla vetta. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) Le FP2 del Gpriportano alla vetta Raul. Il giovane spagnolo del team KTM Ajo si conferma uno specialista del giro secco, come dimostra il suo 1’58″144. L’iberico, che ha già tre pole all’attivo quest’anno, rifila ben quattro decimi ad un ottimo Romano, il quale sta mostrando la forma dei tempi migliori sulla pistaese. Bel salto in avanti anche per Albert Arenas, che nell’ultimo giro utile sale al terzo posto a mezzo secondo da. Le temperature più alte rispetto alla FP1 hanno permesso a diversi piloti di scendere sotto il minuto e 59, racchiudendo i primi 12 nello spazio di un secondo. Al quarto posto c’è Darryn Binder, il re della mattinata, a mezzo secondo dalla vetta. ...

