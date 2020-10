Genoa, Maran: «L’ultimo allenamento al completo risale a 20 giorni fa ma siamo pronti» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di lunedì contro il Verona Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di lunedì sera contro l’Hellas Verona. Le sue parole. «L’ultimo allenamento fatto con una parvenza di squadra risale a 20 giorni fa. Abbiamo però ancora tanti assenti, a casa alle prese con questo virus. Come stanno i giocatori guariti dal Covid? La ripresa è molto individuale, giorno dopo giorno capiamo le risposte fisiche e psicologiche. La salute viene prima di tutto, proviamo gioia nel vedere i ragazzi che si riavvicinano al campo. siamo stati molto attenti, non si è capito che abbiamo avuto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Rolando, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di lunedì contro il Verona Rolando, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di lunedì sera contro l’Hellas Verona. Le sue parole. «L’ultimofatto con una parvenza di squadraa 20fa. Abbiamo però ancora tanti assenti, a casa alle prese con questo virus. Come stanno i giocatori guariti dal Covid? La ripresa è molto individuale, giorno dopo giorno capiamo le risposte fisiche e psicologiche. La salute viene prima di tutto, proviamo gioia nel vedere i ragazzi che si riavvicinano al campo.stati molto attenti, non si è capito che abbiamo avuto ...

