FIFA 21 è il primo gioco della serie a vendere più copie digitali che fisiche al lancio

FIFA 21 è stato il primo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts a vendere più copie digitali che fisiche al lancio. Tutti gli amanti del calcio e dei giochi sportivi conosceranno di sicuro FIFA, la nota serie di videogiochi calcistici pubblicati e sviluppati da Electronic Arts. Il franchise di EA ormai è in circolazione da più di 25 anni e FIFA 21 rappresenta il ventottesimo titolo della serie. In tutto questo tempo le vendite della serie sono variate, ma per ogni titolo le copie fisiche vendute superavano di gran lunga quelle digitali.

