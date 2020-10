Di Gennaro: “Calcio e Coronavirus, situazione prevedibile. Mi preoccupa il discorso economico” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parola ad Antonio Di Gennaro. L'ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Bari, oltre che della Nazionale Italiana, intervenuto ai microfoni di TMW, è tornato a parlare del caos Coronavirus, soffermandosi sul delicato momento che vive attualmente il mondo intero a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e sulle inevitabili ripercussioni di tale condizione inquietante nel mondo del calcio: "La situazione potevamo prevederla. Quando a marzo ci siamo fermati, ero veramente dubbioso sulla ripartenza. Si sapeva che a settembre-ottobre il virus non sarebbe stato debellato del tutto. C'era un discorso di convivenza, perché lo stop era impossibile. Dal momento in cui si è riaperto la scuola, si poteva sapere che qualcosa sarebbe accaduto. Oggi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) Parola ad Antonio Di. L'ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Bari, oltre che della Nazionale Italiana, intervenuto ai microfoni di TMW, è tornato a parlare del caos, soffermandosi sul delicato momento che vive attualmente il mondo intero a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e sulle inevitabili ripercussioni di tale condizione inquietante nel mondo del calcio: "Lapotevamo prevederla. Quando a marzo ci siamo fermati, ero veramente dubbioso sulla ripartenza. Si sapeva che a settembre-ottobre il virus non sarebbe stato debellato del tutto. C'era undi convivenza, perché lo stop era impossibile. Dal momento in cui si è riaperto la scuola, si poteva sapere che qualcosa sarebbe accaduto. Oggi ...

Mediagol : Di Gennaro: 'Calcio e #Coronavirus, situazione prevedibile. Mi preoccupa il discorso economico' - Antonio07631368 : Di Gennaro non capisce un c....... di calcio - antonioviking : @SalvioEspo Guaglio fai Gennaro savastano il calcio lascialo stare.. - stomalissimo : @gian_forza Credo Gattuso. Non seguo il calcio da molto, più o meno dal secondo anno di Sarri, ed ero parecchio aff… - Ex_URita : Cioè per dire, a me non me ne frega niente se tizio X ha saputo o no dare un calcio a un pallone o se squadra Y ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Gennaro “Calcio Le mire sulla fabbrica ex Salid finiscono sotto inchiesta latinaoggi.eu