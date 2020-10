“Cuore”, se a teatro va in scena l’omaggio ad Astori (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fulvio Cauteruccio porta sul palco del teatro dell’Antella il suo convincente tributo allo scomparso capitano della Fiorentina Davide Astori. In scena fino a domenica Un monologo che parla di calcio, ma anche di passione, che racconta di vita e di morte, di gioie e fallimenti. Perché è sempre una questione di cuore, in campo e… L'articolo “Cuore”, se a teatro va in scena l’omaggio ad Astori Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fulvio Cauteruccio porta sul palco deldell’Antella il suo convincente tributo allo scomparso capitano della Fiorentina Davide. Infino a domenica Un monologo che parla di calcio, ma anche di passione, che racconta di vita e di morte, di gioie e fallimenti. Perché è sempre una questione di cuore, in campo e… L'articolo “Cuore”, se ava inl’omaggio adCorriere Nazionale.

