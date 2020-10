Covid-19 nel Sannio, scende lievemente il numero dei positivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – scende lievemente il numero dei positivi nel Sannio, sono infatti 299 le persone positive al Covid-19. Aumenta anche il numero dei guariti, che sale a 145. Restano 4 le persone decedute. Benevento risulta essere ancora la città con il più alto numero di positivi (92), seguito da Montesarchio (39) e Guardia Sanframondi (14). Di seguito la tabella dell’Asl di Benevento comune per comune: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildeinel, sono infatti 299 le persone positive al-19. Aumenta anche ildei guariti, che sale a 145. Restano 4 le persone decedute. Benevento risulta essere ancora la città con il più altodi(92), seguito da Montesarchio (39) e Guardia Sanframondi (14). Di seguito la tabella dell’Asl di Benevento comune per comune: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

