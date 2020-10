Coronavirus, troppi contagi: scuole chiuse e tutti a casa fino all’alba (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governo ha paura, i contagi da Coronavirus sono troppo alti e ora è sempre più vicino il coprifuoco modello francese. giuseppe conte foto gettytroppi contagi, oggi 16 ottobre se ne sono registrati diecimila, nuovo record negativo, 55 i decessi nelle ultime 24 ore, 150mila i tamponi effettuati. Il governo sta pensando a misure ancora più restrittive rispetto all’ultimo dpcm firmato solo pochi giorni fa. Le scuole potrebbero chiudere, almeno le superiori, e si ritornerebbe alla didattica a distanza come prima di settembre. Resta il nodo trasporti perché autobus e metropolitane sono pieni, senza nessuna distanza di sicurezza. Se i contagi aumenteranno ancora, c’è il reale pericolo di un lockdown totale che il premier Conte ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governo ha paura, idasono troppo alti e ora è sempre più vicino il coprifuoco modello francese. giuseppe conte foto getty, oggi 16 ottobre se ne sono registrati diecimila, nuovo record negativo, 55 i decessi nelle ultime 24 ore, 150mila i tamponi effettuati. Il governo sta pensando a misure ancora più restrittive rispetto all’ultimo dpcm firmato solo pochi giorni fa. Lepotrebbero chiudere, almeno le superiori, e si ritornerebbe alla didattica a distanza come prima di settembre. Resta il nodo trasporti perché autobus e metropolitane sono pieni, senza nessuna distanza di sicurezza. Se iaumenteranno ancora, c’è il reale pericolo di un lockdown totale che il premier Conte ...

