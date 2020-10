Coronavirus | Gori | ' servono chiusure circoscritte e più didattica a distanza'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Bergamo, Giorgio, ritiene che sia necessario "avere il coraggio di fare, se ce ne fosse bisogno" e "aumentare la". In un'intervista al quotidiano La Stampa, racconta la situazione della sua città, dove è tornata la paura, ma con maggiore consapevolezza. "Lo sapevamo - dice - che con il freddo il virus sarebbe tornato, ma in cuor nostro speravamo che non accadesse così. (..) Però c'è una differenza. Se oggi Bergamo assiste a una lenta avanzata del contagio, che non ha paragoni con i numeri di sette mesi fa, è perché da noi, e così a Brescia e Lodi, il virus incontra una popolazione che, circa per il 30 per cento, è già stata colpita e ha ...