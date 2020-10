Ceferin: “Final Four? Opzione attuabile dal 2024” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Uefa, Alexsander Ceferin, ha rilasciato un’intervista a “Vamos”, programma di Movistar. Calcio e Finanza riporta le sue parole. Ha parlato anche della possibile rivoluzione del format Champions. “Rivoluzione format? I club sono stati contenti di come siamo riusciti a portare in fondo la competizione in una situazione tanto complicata, con la pandemia di Coronavirus che ha stravolto tutto. In futuro, una fase finale a 8 sarebbe complicata per il calendario. Una final Four, una settimana di grande calcio, potrebbe essere un grande evento. Che, però, potrebbero ospitare solo poche città, le più grandi ed attrezzate. Credo che sia un’Opzione attuabile dal 2024“. Sull’Europeo: “Siamo sempre preoccupati per la situazione sanitaria, ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Uefa, Alexsander, ha rilasciato un’intervista a “Vamos”, programma di Movistar. Calcio e Finanza riporta le sue parole. Ha parlato anche della possibile rivoluzione del format Champions. “Rivoluzione format? I club sono stati contenti di come siamo riusciti a portare in fondo la competizione in una situazione tanto complicata, con la pandemia di Coronavirus che ha stravolto tutto. In futuro, una fase finale a 8 sarebbe complicata per il calendario. Una final, una settimana di grande calcio, potrebbe essere un grande evento. Che, però, potrebbero ospitare solo poche città, le più grandi ed attrezzate. Credo che sia un’dal 2024“. Sull’Europeo: “Siamo sempre preoccupati per la situazione sanitaria, ma ...

