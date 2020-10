Alba e Bergamo, Città Creative Unesco, firmano un patto di amicizia all'insegna dell'enogastronomia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il sindaco di Alba, Carlo Bo , oggi venerdì 16 ottobre, nella sala del consiglio "T. Bubbio", hanno siglato un patto di amicizia tra i propri comuni per la ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il sindaco di, Giorgio Gori, e il sindaco di, Carlo Bo , oggi venerdì 16 ottobre, nella sala del consiglio "T. Bubbio", hanno siglato unditra i propri comuni per la ...

L’obiettivo è collaborare allo sviluppo dell’asse Alba-Bergamo per stabilire e consolidare, insieme anche a Parma, un vero e proprio Distretto Gastronomico UCCN italiano, capace di presentare i territ ...

