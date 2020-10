Violenza a Reggio Emilia, 14enne preso a calci nella schiena e colpito alla testa con una pietra (Di giovedì 15 ottobre 2020) Inseguito, accerchiato e preso a calci e pugni nella schiena e alla nuca da un gruppetto di ragazzini. Lo hanno aggredito senza alcun motivo e l’hanno colpito alla testa con una pietra, facendolo cadere a terra. Poi sono fuggiti. Vittima dell’episodio di bullismo, un 14enne. Per questi fatti, con l’accusa di concorso in lesioni personali aggravate, i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, hanno segnalato alla Procura quattro adolescenti. Sono residenti nel reggiano, hanno un’età compresa tra i 14 e i 15 anni, tutti studenti. Reggio Emilia, il 14enne ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Inseguito, accerchiato ee pugninuca da un gruppetto di ragazzini. Lo hanno aggredito senza alcun motivo e l’hannocon una, facendolo cadere a terra. Poi sono fuggiti. Vittima dell’episodio di bullismo, un. Per questi fatti, con l’accusa di concorso in lesioni personali aggravate, i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di, hanno segnalatoProcura quattro adolescenti. Sono residenti nel reggiano, hanno un’età compresa tra i 14 e i 15 anni, tutti studenti., il...

