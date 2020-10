Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 15 OTTOBREORE 18:35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRAFFICO NELLA CAPITALE, RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST PERMANGONO CODE TRA SALARIA E CORSO FRANCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA IN INTERNA, PERMANGONO CODE ALTEZZA CASTEL GIUBILEO PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA E LA CASILINA IN ESTERNA PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA L’USCITA ARDEATINA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN CONCLUSIONE, PER ...