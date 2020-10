Verso l’uscita Assassin’s Creed Valhalla: tutte le novità di gameplay in video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Manca ormai pochissimo al grande debutto di Assassin’s Creed Valhalla sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Il prossimo capitolo della celebre saga “rosso sangue” di casa Ubisoft sarà infatti disponibile a partire dal 10 novembre su un po’ tutte le piattaforme in commercio, vale a dire PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X, Xbox Series S e addirittura Google Stadia – grazie alla bellezze dello streaming -, per poi andare a pennellare di avventura e storia anche i lidi di PlayStation 5 nel giorno del lancio, dunque il 19 novembre. E se è vero che l’hype di fan e curiosi è ormai fisiologicamente alle stelle, nelle ultime ore la software house d’Oltralpe ha deciso di regalare a tutti gli appassionati una visione approfondita delle meccaniche di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Manca ormai pochissimo al grande debutto di Assassin’ssugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Il prossimo capitolo della celebre saga “rosso sangue” di casa Ubisoft sarà infatti disponibile a partire dal 10 novembre su un po’le piattaforme in commercio, vale a dire PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X, Xbox Series S e addirittura Google Stadia – grazie alla bellezze dello streaming -, per poi andare a pennellare di avventura e storia anche i lidi di PlayStation 5 nel giorno del lancio, dunque il 19 novembre. E se è vero che l’hype di fan e curiosi è ormai fisiologicamente alle stelle, nelle ultime ore la software house d’Oltralpe ha deciso di regalare a tutti gli appassionati una visione approfondita delle meccaniche di ...

