Un motivo in più per puntare sul Huawei Mate 40, misurerà la febbre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non stupisce in questo delicato momento storico che si sia pensato ad una funzione premium sul Huawei Mate 40, in particolare sul suo modello Porshe Design atteso per il prossimo 22 ottobre. Secondo la fonte Huawei Central sarebbe davvero certa l’integrazione di un’opzione che consentirà di misurare la temperatura corporea in pochi istanti sul prossimo smartphone. La pandemia da Covid-19 sta spingendo i produttori di smartphone a pensare a soluzioni hardware che mirino anche a diminuire la diffusione dei contagi. La misurazione della temperatura corporea è senz’altro una procedura fondamentale in più momenti della giornata e per questo motivo l’imminente Huawei Mate 40 sarebbe prossimo ad ospitare un sensore infrarossi sul suo retro, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non stupisce in questo delicato momento storico che si sia pensato ad una funzione premium sul40, in particolare sul suo modello Porshe Design atteso per il prossimo 22 ottobre. Secondo la fonteCentral sarebbe davvero certa l’integrazione di un’opzione che consentirà di misurare la temperatura corporea in pochi istanti sul prossimo smartphone. La pandemia da Covid-19 sta spingendo i produttori di smartphone a pensare a soluzioni hardware che mirino anche a diminuire la diffusione dei contagi. La misurazione della temperatura corporea è senz’altro una procedura fondamentale in più momenti della giornata e per questol’imminente40 sarebbe prossimo ad ospitare un sensore infrarossi sul suo retro, ...

PrimeVideoIT : Questo documentario non è un semplice dietro le quinte: rappresenta il lato più intimo, fragile e per questo motivo… - RobertoRisso76 : @marradr @CathedralWall @azangrillo Condivido, ma questo è il motivo per cui c'è crescita nella diffusione del cont… - Taddo350z : RT @GianfrancoFeeni: Bruno Vespa a Porta a Porta ha invitato Luca Argentero a parlare di Covid. Il motivo? Interpreta un medico in una fict… - antoniomunarini : RT @GianfrancoFeeni: Bruno Vespa a Porta a Porta ha invitato Luca Argentero a parlare di Covid. Il motivo? Interpreta un medico in una fict… - PasqualeTotaro : @a_saba78 @alecoscino @GucciPatrizia @Hakflak @GaiaGaudenzi @FlaminiMarina @ghegola @karmendida @ElenarussoTW… -

Ultime Notizie dalla rete : motivo più Angelina Jolie è l'attrice più pagata di Hollywood secondo Forbes CINEblog.it