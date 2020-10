Ultime Notizie Roma del 15-10-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella in studio dopo il record di contagi nella giornata di ieri 7332 positivi il premier Conte smorza i toni ricorda che misure restrittive sono già possibile parte delle regioni in punta di evitare un lockdown Nazionale come ventilato dal virologo crisanti che ha parlato di un lockdown è già a Natale per resettare il sistema la Germania a correre ripari contro l’aumento dei casi di coronavirus nelle24 ore record di positivi 6628 la cancelliera Angela Merkel ha annunciato l’introduzione di limitazione nei contatti nelle zone dove le nuove infezioni superano i 50 nuovi contagi per 1000 abitanti sia in pubblico che in privato a Parigi macrona imposto il coprifuocofuoco alle 21 Barcellona ferma ristoranti e bar ...