Tra gli Swing States, la Pennsylvania è Fred Astaire. Piroetta tra democratici e repubblicani, scegliendo col suo peso al collegio elettorale 20 degli ultimi 25 presidenti. Lo chiamano Keystone State (lo Stato "pietra di volta") mica per niente.Secondo i modelli statistici di Project Five Thirty-Eight, le probabilità di Trump di aggiudicarsi la Casa Bianca schizzano all'84% se vincesse la Pennsylvania, e quelle dello sfidante Biden al 96%. E quindi i due candidati praticamente ci hanno messo le tende: in settembre, combinati, ci hanno fatto un totale di 10 comparsate elettorali.Joe Biden, un bianco cattolico nato in Pennsylvania da una famiglia di classe media, probabilmente nel suo stesso Stato perderà il voto della working class ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra gli Il pievigino Hammouch tra gli organizzatori del convegno internazionale rivolto ai giovani marocchini italiani Qdpnews Tra gli Swing States, la Pennsylvania è Fred Astaire

Lo chiamano Keystone State non per niente, Donald Trump e Joe Biden se la contendono sapendo che potrebbe determinare la vittoria ...

Covid, in provincia di Lecce altre 70 corse per i bus degli studenti: ecco le tratte

Sono stati definiti tratte e collegamenti aggiuntivi con pullman necessari per il trasporto in sicurezza degli studenti sul territorio provinciale. Si tratta di ben 70 “corse” che comporteranno una pe ...

