‘Striscia la Notizia’, dopo il finto pestaggio Tapiro d’oro per Iconize che afferma: “Chiedo scusa a tutti, ma…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non si placa il caso creato dall’influencer Iconize: l’ex fidanzato del gieffino Tommaso Zorzi ha infatti inscenato un’aggressione omofoba ai propri danni. Il tutto, al fine di guadagnare followers e visibilità. A scoperchiare “il vaso di Pandora” circa la discutibile iniziativa di Marco Ferrero (vero nome dell’influencer milanese), le parole di Dayane Mello: la modella brasiliana aveva infatti confidato ai coinquilini del Grande Fratello alcune indiscrezioni riportatele da Soleil Sorge. Sul caso, era poi intervenuta Barbara D’Urso, attraverso l’ospitata dell’ex corteggiatrice di Luca Onestini. Soleil aveva confermato le voci diffuse dalla Mello, sottoponendo a Barbara e agli autori di Live i messaggi inerenti la ... Leggi su isaechia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non si placa il caso creato dall’influencer: l’ex fidanzato del gieffino Tommaso Zorzi ha infatti inscenato un’aggressione omofoba ai propri danni. Il tutto, al fine di guadagnare followers e visibilità. A scoperchiare “il vaso di Pandora” circa la discutibile iniziativa di Marco Ferrero (vero nome dell’influencer milanese), le parole di Dayane Mello: la modella brasiliana aveva infatti confidato ai coinquilini del Grande Fratello alcune indiscrezioni riportatele da Soleil Sorge. Sul caso, era poi intervenuta Barbara D’Urso, attraverso l’ospitata dell’ex corteggiatrice di Luca Onestini. Soleil aveva confermato le voci diffuse dalla Mello, sottoponendo a Barbara e agli autori di Live i messaggi inerenti la ...

