Sindacati in lutto per la morte di Jole Santelli

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il cordoglio dei Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria, per la scomparsa della Presidente della Giunta regionale,. “Esprimiamo il nostro cordoglio – dichiarano in una nota i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo – per la scomparsa della Presidente della Giunta regionale, donna dinamica e appassionata all’esperienza politica che da diversi anni la vedeva protagonista.La ricordiamo oggi soprattutto per la scelta di impegnarsi in modo prioritario per la sua terra, la Calabria, terra difficile e complicata. Ai suoi familiari e alle persone che le erano vicine porgiamo, a nome delle nostre organizzazioni sindacali, le più sentite condoglianze”.