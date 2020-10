Sequestrate 3 500 copie contraffatte di diari del marchio “Me contro Te” | indagini coordinate dalla GDF di Pomezia FOTO

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie attività a contrasto della reprografia illecita, ha scoperto una filiera dedita alla produzione e commercializzazione di articoli editoriali realizzati in violazione della normativa sul copyright. Le, sviluppatesi a supporto di altre attività investigative condotteCompagnia di, hanno portato al sequestro di oltre 3.500discolastici 2020-2021 riportanti ilcontraffatto METE e privi delle indicazioni attestanti il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti. I sequestri sono stati effettuati sia presso negozi al dettaglio che presso rivenditori all’ingrosso su tutto il territorio nazionale. I ...

