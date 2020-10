Sempre più “Made in Italy” le missioni verso Luna e Marte

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Questo è "Delian", il modello di studio di uno dei 2 bracci robotici di Leonardo che, su, recupereranno le provette di campioni di suolo preparate dal rover Perseverance della Nasa per trasferirle su una navicella che, per la prima volta nella storia, li riporterà sulla Terra... ed è italiano. Sono solo i primi di diversi componenti Made in Italy dell'ambiziosa missione "Mars sample return" (Msr) - frutto di una cooperazione internazionale guidata dalla Nasa - e costituita da 3 diverse fasi in circa 10 anni: la missione Mars 2020, già partita, con il rover Perseverance che raccoglierà i campioni di terrano marziano depositandoli in provette e altre due con i moduli di Nasa ed Esa che prima recupereranno le provette e le trasferiranno in orbita marziana e poi le porteranno sulla Terra per analizzare i campioni.Thales Alenia Space, ...