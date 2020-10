SBK Honda 2021, confermati Bautista e Haslam (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il team Honda HRC ha confermato Alvaro Bautista e Leon Haslam per il 2021 nel mondiale SBK con l’obiettivo di proseguire il progetto iniziato quest’anno. Bautista e Haslam dovranno concretizzare i risultati nel 2021 Numerose sono state le ufficialità di mercato questa settimana, prima di Yamaha e di Ducati poi. Oggi il team Honda annuncia che per il 2021 saranno nuovamente Alvaro Bautista e Leon Haslam a correre con le moto HRC nel mondiale SBK. Dopo un inizio altalenante, le prestazioni della scuderia giapponese sono migliorate, sopratutto con il terzo posto conquistato da Bautista in Gara2 ad Aragon. Il problema è però non aver concretizzato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il teamHRC ha confermato Alvaroe Leonper ilnel mondiale SBK con l’obiettivo di proseguire il progetto iniziato quest’anno.dovranno concretizzare i risultati nelNumerose sono state le ufficialità di mercato questa settimana, prima di Yamaha e di Ducati poi. Oggi il teamannuncia che per ilsaranno nuovamente Alvaroe Leona correre con le moto HRC nel mondiale SBK. Dopo un inizio altalenante, le prestazioni della scuderia giapponese sono migliorate, sopratutto con il terzo posto conquistato dain Gara2 ad Aragon. Il problema è però non aver concretizzato ...

La Casa giapponese ha annunciato di aver firmato il prolungamento del contratto del pilota britannico, che anche l'anno prossimo farà coppia con Alvaro Bautista.

La Casa giapponese prosegue nel segno della continuità e sarà uno dei due team ufficiali a schierare la stessa coppia di piloti già vista in pista nel 2020.

