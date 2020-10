“Per me devi morì schiattato”. Temptation Island, succede tutto dopo l’ennesima delusione (Di giovedì 15 ottobre 2020) È una delle coppie più burrascose di Temptation Island, ma forse stavolta si è superato il limite. Nella quinta puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno di nuovo catturato l’attenzione di tutti. In più di un’occasione Nello aveva provocato la reazione infuriata di Carlotta visto il suo atteggiamento nei confronti della single Benedetta, con la quale non sono mancati i momenti di complicità. Stavolta Carlotta è letteralmente esplosa. Invitata nel ‘pinnettu’ le sono stati mostrati alcuni video in cui il fidanzato Nello appare sempre più vicino alla tentatrice Benedetta. Di sicuro una risposta che Carlotta non si aspettava, dal momento che l’idea di partecipare al programma è stata proprio la sua. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) È una delle coppie più burrascose di, ma forse stavolta si è superato il limite. Nella quinta puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno di nuovo catturato l’attenzione di tutti. In più di un’occasione Nello aveva provocato la reazione infuriata di Carlotta visto il suo atteggiamento nei confronti della single Benedetta, con la quale non sono mancati i momenti di complicità. Stavolta Carlotta è letteralmente esplosa. Invitata nel ‘pinnettu’ le sono stati mostrati alcuni video in cui il fidanzato Nello appare sempre più vicino alla tentatrice Benedetta. Di sicuro una risposta che Carlotta non si aspettava, dal momento che l’idea di partecipare al programma è stata proprio la sua. ...

TNannicini : Buon compleanno caro PD, ormai hai 13 anni. Sei un adolescente. Hai cambiato in meglio la vita democratica del Paes… - gaiatortora : Praticamente come la museruola. Devi averla per legge sempre con te e tirarla fuori in situazioni di pericolo. Per… - forumJuventus : Pirlo: 'In Champions devi affrontare tutte le partite con la stessa attenzione. Vogliamo giocare un calcio sempre p… - creativa56 : RT @_libellula70: 'Dittatura sanitaria è quando non ti permettono di abortire o non ti è concessa l'eutanasia, non quando devi mettere una… - GloriaBracchi : RT @Hellbrus1: Ad un matrimonio, in Piemonte, per arrivare a 30 invitati devi pagare dei figuranti. -

Ultime Notizie dalla rete : “Per devi L'Ippodromo Snai San Siro festeggia 100 anni Fortune Italia