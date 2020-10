Nadef: approvata dal parlamento con 165 voti al Senato e 325 voti alla Camera (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il cantiere manovra affronta il capitolo pensioni: pronta una norma per sterilizzare l'effetto del calo del Pil dovuto al Covid. Saranno prorogata inoltre l'Ape social e l'opzione donna mentre si studia l'inserimento di una norma per l'uscita anticipata verso la pensione con Quota 41 anche per i lavoratori 'fragili' Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il cantiere manovra affronta il capitolo pensioni: pronta una norma per sterilizzare l'effetto del calo del Pil dovuto al Covid. Saranno prorogata inoltre l'Ape social e l'opzione donna mentre si studia l'inserimento di una norma per l'uscita anticipata verso la pensione con Quota 41 anche per i lavoratori 'fragili'

FirenzePost : Nadef: approvata dal parlamento con 165 voti al Senato e 325 voti alla Camera - Michele39885425 : RT @enzopresutto_: In #Senato è stata appena votata ed approvata la #NADEF 2020 ed il relativo scostamento di bilancio per far fronte ad al… - enzopresutto_ : In #Senato è stata appena votata ed approvata la #NADEF 2020 ed il relativo scostamento di bilancio per far fronte… - ACoppolino52 : RT @Confedilizia_: La cedolare secca sugli affitti abitativi ha determinato 'un cambiamento nei comportamenti dei contribuenti, orientati v… - massimiliano_ri : RT @Confedilizia_: La cedolare secca sugli affitti abitativi ha determinato 'un cambiamento nei comportamenti dei contribuenti, orientati v… -