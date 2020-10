Morte di Jole Santelli, Giani: «Un abbraccio forte dalla Toscana. Cordoglio alla famiglia» (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Un abbraccio - scrive Giani - enorme da tutta la Toscana alle calabresi e ai calabresi che questa mattina sono stati svegliati da una terribile notizia: la scomparsa della propria Presidente di Regione. Jole Santelli ha lottato contro il cancro con una straordinaria voglia di vivere, una determinazione ammirabile. Fino all'ultimo ha mantenuto dignità e sorriso, alla sua famiglia va il nostro Cordoglio. Che la terra ti sia lieve, Jole» Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Un- scrive- enorme da tutta laalle calabresi e ai calabresi che questa mattina sono stati svegliati da una terribile notizia: la scomparsa della propria Presidente di Regione.ha lottato contro il cancro con una straordinaria voglia di vivere, una determinazione ammirabile. Fino all'ultimo ha mantenuto dignità e sorriso,suava il nostro. Che la terra ti sia lieve,

GabrieleMuccino : Sconvolto dalla morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Recentemente ho realizzato una campagn… - virginiaraggi : Cordoglio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Roma è vicina ai familiari in questo momento di grande dolore. - myrtamerlino : La notizia della morte di Jole #Santelli mi colpisce come un fulmine a ciel sereno: una #donna forte e combattiva c… - cp75pe : RT @w_rizzetto: Sono sgomento ed incredulo innanzi alla prematura morte di Jole Santelli. Abbiamo lavorato molto con lei in seno alla scor… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Conte: 'La morte di Jole #Santelli è una ferita profonda per #Calabria e le istituzioni', è il tweet del premier in ri… -