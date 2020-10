Milan, Rebic assente contro l’Inter: non ha recuperato dall’infortunio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stefano Pioli dovrà fare i conti con una grande assenza nel derby di Milano: Ante Rebic non ha recuperato dall’infortunio al gomito Stefano Pioli dovrà rinunciare ad Ante Rebic nel derby di Milano. L’attaccante croato non ha recuperato ancora dalla lussazione al gomito procurata nella gara contro il Crotone. Pioli dunque dovrà pensare al sostituto di Rebic. Il suo posto potrebbe essere preso da Brahim Diaz a sinistra, con Calhanoglu dietro a Ibrahimovic e Saelemaekers impiegato sulla fascia destra rossonera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stefano Pioli dovrà fare i conti con una grande assenza nel derby dio: Antenon hadall’infortunio al gomito Stefano Pioli dovrà rinunciare ad Antenel derby dio. L’attaccante croato non haancora dalla lussazione al gomito procurata nella garail Crotone. Pioli dunque dovrà pensare al sostituto di. Il suo posto potrebbe essere preso da Brahim Diaz a sinistra, con Calhanoglu dietro a Ibrahimovic e Saelemaekers impiegato sulla fascia destra rossonera. Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Milan, Rebic non recupera per il derby: la situazione - Eurosport_IT : Milan, Rebic non recupera per il derby! #InterMilan | #Rebic - AdamSinurat : RT @86_longo: Purtroppo per il #Milan, le sensazioni negative di inizio settimana hanno avuto conferma nel consulto medico di oggi: #Rebic… - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Milan, Rebic ancora out. Pioli dovrà fare a meno del croato nel derby contro l'Inter - - fcin1908it : Milan, Rebic ancora out. Pioli dovrà fare a meno del croato nel derby contro l'Inter - -