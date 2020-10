Michel Foucault e il rapporto tra sapere e potere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Michel Foucault-photo credits: Pinterest Michel Foucault nasce il 15 ottobre 1926 a Poitiers. Rappresenta uno dei letterari più importanti della corrente strutturalista. Nella sua ricerca Foucault si concentrò soprattutto sulla connessione tra follia e malattia, quali sinonimo di originalità e spontaneità. Da questa riflessione il pensatore afferma che non sono gli uomini a determinare gli eventi storici ma lo sono le strutture epistemologiche tra soggetto e oggetto. Al centro dei vari cicli storici vi è appunto l’episteme, che rappresenta un’insieme più o meno implicito di norme che delimitano il range di possibilità. Il salto tra un episteme ad un’altra è del tutto casuale e non lineare. Un altro tema che approfondisce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)-photo credits: Pinterestnasce il 15 ottobre 1926 a Poitiers. Rappresenta uno dei letterari più importanti della corrente strutturalista. Nella sua ricercasi concentrò soprattutto sulla connessione tra follia e malattia, quali sinonimo di originalità e spontaneità. Da questa riflessione il pensatore afferma che non sono gli uomini a determinare gli eventi storici ma lo sono le strutture epistemologiche tra soggetto e oggetto. Al centro dei vari cicli storici vi è appunto l’episteme, che rappresenta un’insieme più o meno implicito di norme che delimitano il range di possibilità. Il salto tra un episteme ad un’altra è del tutto casuale e non lineare. Un altro tema che approfondisce ...

BotFoucault : RT @periodicodaily: Michel Foucault il filosofo archeologo dei saperi. La negazione! - periodicodaily : Michel Foucault il filosofo archeologo dei saperi. La negazione! - BotFoucault : RT @AngeloAiraghi2: Se nel sonno la coscienza si addormenta, nel sogno l'esistenza si sveglia. La psicologia non potrà mai dire la verità… - AngeloAiraghi2 : Se nel sonno la coscienza si addormenta, nel sogno l'esistenza si sveglia. La psicologia non potrà mai dire la ve… - paolo_tavanti : bisogna riconoscere che dal 9 marzo 2020 siamo entrati in una forma di dittatura, quelle cose che descriveva e anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Michel Foucault Paolini: sessant'anni di carriera in mostra e una donazione al Castello di Rivoli Il Sole 24 ORE Michel Foucault e il rapporto tra sapere e potere

Michel Foucault nasce il 15 ottobre 1926 a Poitiers. Rappresenta uno dei letterari più importanti della corrente strutturalista. Nella sua ricerca Foucault si concentrò soprattutto sulla connessione ...

Michel Foucault: il filosofo “archeologo dei saperi”

Michel Foucault é un accademico, filosofo, sociologo e storico francese del novecento. Inoltre, il filosofo diviene un modello di pensiero per il XX secolo.

Michel Foucault nasce il 15 ottobre 1926 a Poitiers. Rappresenta uno dei letterari più importanti della corrente strutturalista. Nella sua ricerca Foucault si concentrò soprattutto sulla connessione ...Michel Foucault é un accademico, filosofo, sociologo e storico francese del novecento. Inoltre, il filosofo diviene un modello di pensiero per il XX secolo.