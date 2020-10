LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: Nibali senza gregari, prende mantelline e borracce. Pozzovivo non attacca (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA LA EF HA CHIESTO DI INTERROMPERE IL Giro. L’UCI RIGETTA LA DOMANDA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI VINCENZO Nibali: “HO CAMBIATO LA MANTELLINA PER RESTARE ASCIUTTO: CERTE GIORNATE COSTANO CARO” VINCENZO Nibali senza COMPAGNI DI SQUADRA: SQUALO COSTRETTO AL LAVORO SPORCO TONINA PANTANI: “VOGLIO LA VERITA’ SU MIO FIGLIO. SO CHI E’ STATO, MA MI SERVONO LE PROVE” MAURO VEGNI: “IL Giro VA AVANTI senza OMBRE E ARRIVERA’ A MILANO. AVANTI A TESTA ALTA” VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA DI OGGI LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI 17.08 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIA LA EF HA CHIESTO DI INTERROMPERE IL. L’UCI RIGETTA LA DOMANDA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI VINCENZO: “HO CAMBIATO LA MANTELLINA PER RESTARE ASCIUTTO: CERTE GIORNATE COSTANO CARO” VINCENZOCOMPAGNI DI SQUADRA: SQUALO COSTRETTO AL LAVORO SPORCO TONINA PANTANI: “VOGLIO LA VERITA’ SU MIO FIGLIO. SO CHI E’ STATO, MA MI SERVONO LE PROVE” MAURO VEGNI: “ILVA AVANTIOMBRE E ARRIVERA’ A MILANO. AVANTI A TESTA ALTA” VIDEO HIGHLIGHTS TAPPA DI OGGI LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI 17.08 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ...

Eurosport_IT : Uno scenario non invitante per il gruppo sulla Perticara... ??????????? Segui il live della 12a tappa:… - Gazzetta_it : #Girod'Italia, #live la #12ªtappa - giroditalia : ????? Mileto > Camigliatello Silano | Stage 5 ?? Rogliano (km 175) ?????@JhonatanRVal ???? @Jtratnik ???? @CFHagen… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Pozzovivo spreme la squadra Nibali solo troppo presto. Mamma Pantani: “Voglio gius… - infoitsport : LIVE Giro d’Italia 2020, Cesenatico-Cesenatico in DIRETTA: Almeida resiste all’azione della NTT di Pozzovivo -