La dittatura di Lord Voldemort: una realtà? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quando si vuole scappare dal mondo reale, si ricorre alla fantasia. Eppure, può succedere che anche nel mondo dell’immaginazione, si riescano a trovare chiare correlazioni con la vita di tutti i giorni. Può addirittura accadere di aprire un libro fantastico, di quelli che ci catapultano in un universo completamente irreale, e trovarsi di fronte agli occhi assurdi parallelismi. Ad esempio, chi ha letto o visto la saga di Harry Potter, sicuramente conoscerà la dittatura di Lord Voldemort, il signore del male. Alcuni studi, hanno stimato che questo pezzo della storia potteriana, potrebbe contenere alcuni riferimenti con uno stralcio di storia umana che tutti noi conosciamo molto bene. La dittatura di Lord Voldemort: i paragoni che fanno pensare Per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quando si vuole scappare dal mondo reale, si ricorre alla fantasia. Eppure, può succedere che anche nel mondo dell’immaginazione, si riescano a trovare chiare correlazioni con la vita di tutti i giorni. Può addirittura accadere di aprire un libro fantastico, di quelli che ci catapultano in un universo completamente irreale, e trovarsi di fronte agli occhi assurdi parallelismi. Ad esempio, chi ha letto o visto la saga di Harry Potter, sicuramente conoscerà ladi, il signore del male. Alcuni studi, hanno stimato che questo pezzo della storia potteriana, potrebbe contenere alcuni riferimenti con uno stralcio di storia umana che tutti noi conosciamo molto bene. Ladi: i paragoni che fanno pensare Per ...

periodicodaily : La dittatura di Lord Voldemort: una realtà? ~ Spettacolo Periodico Daily - Lord_Vltor : RT @LoGnorante: Amico rumeno Imprenditore edile ditta familiare Pastore evangelico ' Voi non capite cosa vi stanno facendo. Io vengo da di… - silver6910_lord : RT @EGardini: ?? Il governo ci manda la Polizia in casa ma non fa nulla per gli assembramenti su tram, metro e bus. Non ne possiamo più di q… - Lord_Vltor : RT @ZioKlint: Certo. Finché, ovviamente, la dittatura sia oppressiva solo con chi sta loro antipatico. Se per caso sfiorasse anche loro, la… - Lord_Vltor : 'sta gente è fantastica. 'Non credo alla dittatura sanitaria - manderei in Siberia'. -

Ultime Notizie dalla rete : dittatura Lord Il neoliberismo, un produttore sistemico di debito (di A. Bonetti e A. Muratore) L'HuffPost