Jude Law: “Una famiglia numerosa per me è una benedizione” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da poco è diventato padre per la sesta volta Jude Law, uno degli attori più acclamati del jet set da poco è diventato padre per la sesta volta. La star si è raccontato al settimanale “Grazia“, toccando proprio il tema della paternità e di una famiglia così numerosa. Per me una famiglia così numerosa è comunque una benedizione, perché i miei genitori erano entrambi orfani, entrambi adottati, non avevano quasi nessuno e so che ne hanno sofferto. Uno dei miei meriti è aver fatto crescere la tribù dei Law. Prossimamente lo vedremo al cinema con il film “The Nest” in cui vestirà i panni di un ricco uomo d’affari che torna dall’America alla Gran Bretagna cercando di non perdere il suo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da poco è diventato padre per la sesta voltaLaw, uno degli attori più acclamati del jet set da poco è diventato padre per la sesta volta. La star si è raccontato al settimanale “Grazia“, toccando proprio il tema della paternità e di unacosì. Per me unacosìè comunque una benedizione, perché i miei genitori erano entrambi orfani, entrambi adottati, non avevano quasi nessuno e so che ne hanno sofferto. Uno dei miei meriti è aver fatto crescere la tribù dei Law. Prossimamente lo vedremo al cinema con il film “The Nest” in cui vestirà i panni di un ricco uomo d’affari che torna dall’America alla Gran Bretagna cercando di non perdere il suo ...

justmorewine : tentata di ritornare alle origini con 'mi fa schifo il mio nome' come nome e jude law nell'icon, approvate? - inbuckysarms : RT @drypetis: buongiorno solo a jude law che coccola e gioca con il suo bimbo - Nicoletta_G96 : Matt Damon & Jude Law in ''The Talented Mr. Ripley'' (1999) Uno dei più grandi successi degli anni '90. Recitazion… - SkyTG24 : The Third Day, il cast e i personaggi della serie tv con Jude Law. FOTO - Mysterytrains : @MonacaMonza Per me Charlize Theron e Jude Law Un po' più datati Cary Grant e Grace Kelly -

Ultime Notizie dalla rete : Jude Law Cinema, Jude Law a Grazia: "Ho scelto di vivere come voglio" Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente The Third Day, il trailer della serie tv con Jude Law in onda su Sky dal 19 ottobre

Leggi su Sky TG24 l'articolo The Third Day, il trailer della serie tv con Jude Law in onda su Sky dal 19 ottobre ...

Freya Allan: 5 curiosità sulla Ciri di The Witcher

La giovanissima attrice interprete della principessa di Cintra è uno dei volti del momento: scopriamo insieme alcune curiosità su di lei.

Leggi su Sky TG24 l'articolo The Third Day, il trailer della serie tv con Jude Law in onda su Sky dal 19 ottobre ...La giovanissima attrice interprete della principessa di Cintra è uno dei volti del momento: scopriamo insieme alcune curiosità su di lei.