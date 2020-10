Inter, solo in sette si sono allenati: domani l’esito dei tamponi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il centro sportivo dell’Inter è svuotato dalle Nazionali e dal Coronavirus: oggi solo sette giocatori si sono allenati Antonio Conte continua a lavorare in vista del derby di sabato pomeriggio con la rosa dimezzata, sia per il Coronavirus sia per le Nazionali. Come riporta Sky Sport oggi sui campi della Pinetina si sono visti solo Handanovic, Padelli, Ranocchia, Darmian, Brozovic, Pinamonti e Hakimi. Tutti gli altri, invece, devono aspettare l’esito del tampone fatto oggi. Quindi, se tutto andrà bene, Antonio Conte riavrà il gruppo a disposizione soltanto domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il centro sportivo dell’è svuotato dalle Nazionali e dal Coronavirus: oggigiocatori siAntonio Conte continua a lavorare in vista del derby di sabato pomeriggio con la rosa dimezzata, sia per il Coronavirus sia per le Nazionali. Come riporta Sky Sport oggi sui campi della Pinetina sivistiHandanovic, Padelli, Ranocchia, Darmian, Brozovic, Pinamonti e Hakimi. Tutti gli altri, invece, devono aspettare l’esito del tampone fatto oggi. Quindi, se tutto andrà bene, Antonio Conte riavrà il gruppo a disposizione soltanto. Leggi su Calcionews24.com

