Un alone di mistero avvolge l'opinionista di Uomini e Donne: Gianni Sperti, ex marito di Paola Barale, rivela sua omosessualità? Cosa ha detto il ballerino? Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, 14 ottobre 2020, l'opinionista di Maria De Filippi rivela la sua omosessualità? A far pensare ad un probabile coming out … L'articolo Gianni Sperti rivela la sua omosessualità? La frase che ha insospettito i telespettatori proviene da www.meteoweek.com.

