GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini troppo "bollenti": censurati nella notte (Di giovedì 15 ottobre 2020) In questo GF Vip non mancano certo litigi, accuse e pianti disperati ma la notte scorsa i concorrenti si sono lasciati andare anche a confessioni intime. notte "bollente", dunque, nella Casa, tanto che a un certo punto la regia ha staccato l'inquadratura. Ma inizialmente forse dall'altra parte del muro non si erano accorti che il discorso stava prendendo una piega un po' troppo hot, dunque ai telespettatori notturni certe esperienze vissute dai vipponi non sono sfuggite come mostrano i tweet pubblicati dal sito Funweek. È successo prima che i concorrenti si mettessero a letto e tutto sarebbe partito da un'esclamazione di Tommaso Zorzi, che avrebbe manifestato il desiderio di un incontro intimo. Da lì il via a battute sul sesso, tra ...

