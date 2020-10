GF Vip 5, Paolo Brosio pronto ad entrare: “Sono finalmente guarito dal Covid-19” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Come i telespettatori ricorderanno, Paolo Brosio doveva entrare nella casa del Grande Fratello Vip nella seconda puntata. Tuttavia, Alfonso Signorini spiegò che il giornalista non stava bene ed era stato trasportato in ospedale. E’ venuto fuori che Brosio aveva contratto il Coronavirus e che quindi non sarebbe più entrato. Sta di fatto che, proprio in queste ore, gli autori hanno deciso di farlo entrare in quanto è completamente guarito dal virus e non è più contagioso. Paolo Brosio entra in casa Si era visto sfumare l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip durante il secondo appuntamento, ma adesso Paolo Brosio può avere la sua rivincita. Il Coronavirus che ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Come i telespettatori ricorderanno,dovevanella casa del Grande Fratello Vip nella seconda puntata. Tuttavia, Alfonso Signorini spiegò che il giornalista non stava bene ed era stato trasportato in ospedale. E’ venuto fuori cheaveva contratto il Coronavirus e che quindi non sarebbe più entrato. Sta di fatto che, proprio in queste ore, gli autori hanno deciso di farloin quanto è completamentedal virus e non è più contagioso.entra in casa Si era visto sfumare l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip durante il secondo appuntamento, ma adessopuò avere la sua rivincita. Il Coronavirus che ...

