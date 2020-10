Fidanzati di Lecce, il killer De Marco era pronto ad un “gesto eclatante” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli dall’oscura vicenda di Lecce, dove è stata uccisa la giovane coppia di Fidanzati, Daniele De Santis e Eleonora Manta. A ucciderli, con oltre 60 coltellate, è stato il reo confesso Antonio De Marco, per un motivo agghiacciante: erano troppo felici. Sono in corso valutazioni psichiatriche sul giovane, che avrebbe rivelato che la morte della coppia di Lecce non sarebbe stata l’unica in mente. Antonio De Marco: istinti omicidi anche in ospedale C’è molto lavoro da fare per stilare il profilo psicologico di Antonio De Marco, 21enne di Casarano che ha ucciso la coppia di Fidanzati di Lecce. Il giovane è in carcere, dove viene sentito da psichiatri che hanno il compito di aiutarlo a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli dall’oscura vicenda di, dove è stata uccisa la giovane coppia di, Daniele De Santis e Eleonora Manta. A ucciderli, con oltre 60 coltellate, è stato il reo confesso Antonio De, per un motivo agghiacciante: erano troppo felici. Sono in corso valutazioni psichiatriche sul giovane, che avrebbe rivelato che la morte della coppia dinon sarebbe stata l’unica in mente. Antonio De: istinti omicidi anche in ospedale C’è molto lavoro da fare per stilare il profilo psicologico di Antonio De, 21enne di Casarano che ha ucciso la coppia didi. Il giovane è in carcere, dove viene sentito da psichiatri che hanno il compito di aiutarlo a ...

LositoLuciano : @ilgiornale E diventerà da ispirazione per altri malati mentali come lo studente di infermieristica(PAZZO)che ha uc… - mattinodinapoli : Omicidio fidanzati di Lecce, «De Marco aveva avuto istinti omicidi anche in ospedale, pensava a un gesto eclatante» - MusicTvOfficial : #QuartoGrado, 16 ottobre 2020: anticipazioni puntata, i fidanzati di Lecce e il preseminario ????… - Webl0g : Quarto Grado, 16 ottobre 2020: anticipazioni puntata, i fidanzati di Lecce e il preseminario - mosllerdd : @tds1985 @Cartabellotta @GIMBE Che schifo. Trovati uno psichiatra e prova a farti curare che quelli come te sono c… -