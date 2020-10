Doc – Nelle tue mani: quante puntate, durata e quando finisce (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc – Nelle tue mani: quante puntate, durata e quando finisce quante puntate sono previste per la seconda parte di Doc – Nelle tue mani che torna su Rai 1 dopo la pausa causa Covid? La seconda parte della serie tv, come la prima (già trasmessa tra marzo e aprile) è composta da quattro puntate che, sommate alle prime quattro, porta il totale a otto puntate che saranno trasmesse il giovedì sera in prima serata su Rai 1. Si parte giovedì 15 ottobre; si finisce giovedì 5 novembre con l’ultima puntata. Di seguito la programmazione della Rai (attenzione: potrebbe subire modifiche) di Doc – ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc –tuesono previste per la seconda parte di Doc –tueche torna su Rai 1 dopo la pausa causa Covid? La seconda parte della serie tv, come la prima (già trasmessa tra marzo e aprile) è composta da quattroche, sommate alle prime quattro, porta il totale a ottoche saranno trasmesse il giovedì sera in prima serata su Rai 1. Si parte giovedì 15 ottobre; sigiovedì 5 novembre con l’ultima puntata. Di seguito la programmazione della Rai (attenzione: potrebbe subire modifiche) di Doc – ...

