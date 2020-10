DOC Nelle tue mani dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di giovedì 15 ottobre 2020) DOC Nelle TUE mani dove vedere. Da giovedì 15 ottobre 2020 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Luca Argentero. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA DELLE puntate DOC Nelle tue mani dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate di DOC Nelle tue mani vanno in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) DOCTUE. Da giovedì 15 ottobre 2020 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Luca Argentero. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA DELLEDOCtuelein tv eLedi DOCtuevanno in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. ...

bestfictionever : Quanto ne sai di Doc - Nelle tue mani - SoloLibri : Doc – Nelle tue mani torna in tv: storia vera e libri del dottor Piccioni: @FOLLOWTHEBOOKS_ #DocNelleTueMani #Rai1… - VicolodelleNews : #DOCNelleTueMani , anticipazioni puntata in onda questa sera: Andrea vuole riconquistare la sua ex moglie Agnese… C… - badtasteit : #DOCNelletuemani: arriva la versione americana della serie con Luca Argentero - Ikaroixxx : RT @FASTWEB: Con @LuxVide, Rai e @TheStoryLab, porteremo la tecnologia #Fastweb nella serie che emoziona l’Italia: con collegamenti a banda… -