Dalla guida pro tempore alle prossime elezioni: cosa succede ora in Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jole Santelli ci ha lasciati e, oltre al vuoto per i suoi cari, rimane il vuoto della carica istituzionale che ricopriva dal 26 gennaio di quest'anno. La regione si trova ora senza un presidente Calabria. cosa succede ora? Nell'immediato la guida della regione passerà al vice presidente, Antonino Spirlì – balzato agli onori di cronaca meno di un paio di settimane fa per il suo discorso sull'utilizzo delle parole negro e frocio – che si definisce «omosessuale a tempo perso e cattolico praticante». A stabilire cosa succede ora in Calabria è lo statuto regionale. LEGGI ANCHE >>> I 'senza vergogna' Presidente Calabria, il regolamento stabilisce che si va ...

