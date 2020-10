Crisanti a Tgcom24 | ' Non è certo che le nuove misure argineranno i contagi'

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Tgcom24

TGCOM

"Non ci sono elementi per affermare che le misure dell'ultimo dpcm da sole bastino per combattere la diffusione del virus". L'immunologo Andrea Crisanti a Tgcom24 ribadisce la sua posizione commentand ...Per le Regioni "abbiamo predisposto la possibilità di introdurre misure restrittive non appena se ne presenti la necessità. Per quelle di allentamento occorre invece un'intesa con il ministro della Sa ...